Aislinn Derbez celebra el cumpleaños de Kailani con tierno mensaje

Kailani es la primer nieta de Eugenio Derbez, pues su hija Aislinn Derbez le dio la dicha hace 2 años de convertirse en abuelo primerizo. Kailani es producto de la relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, después de que el amor naciera en ambos actores, tras participar de la cinta “A la mala”, y por ello Aislinn Derbez publicó un mensaje en Instagram.

Fue un 25 de febrero del 2018 que Kailani Derbez llegó al mundo, por lo cual Aislinn Derbez no dejó pasar este día tan importante para compartir con sus seguidores sus sentimientos, al ver a su hija crecer.

A través de su cuenta de Instagram la actriz de La Casa de Las Flores mostró un video con imágenes inéditas de su relación con su hija, y aprovechó la publicación para dar un mensaje lleno de emociones.

“Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo. También siento que no pareces de 2 años, en este último año es como si hubieras crecido 2 y tuvieras 3, jaja. y a la vez siento que me embaracé ayer.” publicó Aislinn Derbez.

¿Aislinn y Mauricio Ochmann se esperan?

Aunque siempre hemos sido testigos de que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez son super románticos el uno con el otro, recientemente han habido rumores de una posible separación entre ambos actores, esto debido a que ya van varias semanas de no haber hecho publicaciones románticas entre ambos.

Este rumor se hizo más fuerte después de que pasara el 14 de febrero, y no se mostrará ninguna palabra romántica. SIn embargo, en la publicación a Kailani, Aislinn Derbez no pudo dejar de demostrarle su amor a Mauricio Ochmann por haber tenido una hija con ella. Además en la publicación de Mauricio por el cumpleaños de su hija, Aislinn Derbez le comentó con corazones, por lo que poco a poco se va descartando una separación entre ambos.

