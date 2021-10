Aislinn Derbez aparece con collarín y preocupa a sus seguidores

Aislinn Derbez preocupó a sus millones de seguidores, luego de compartir una serie de fotografías en las que se dejó ver con collarín y lesiones en lo que parecen el brazo y la pierna. ¿Qué fue lo que le pasó a la hija de Eugenio Derbez? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

Todo comenzó cuando la actriz compartió una imagen en sus historias de Instagram en el cual se le pudo observar en medio del bosque con cabestrillos en un brazo y un pie, por lo que enseguida encendió la alertas entre sus fans.

Y es que, la primogénita del productor Eugenio Derbez reveló recientemente que venció su miedo a los caballos tras verse la necesidad de montar un equino, esto como parte de su labor como madre, por lo que sus seguidores asociaron el reciente acontecimiento con una presunta caída de caballo. Pero, ¿qué pasó en realidad? A continuación te contamos todos los detalles.

La fotografía preocupó a sus fans.

La actriz acompañó la preocupante fotografía compartida a través de su cuenta oficial de Instagram de la siguiente frase: “Parece disfraz de Halloween, pero no es”, motivo por el cual recibió miles de mensajes por parte de sus seguidores.

Ante esta situación, la ex de Mauricio Ochmann compartió un breve video en el que explicó que las imágenes corresponden a la nueva producción en la que está participando, por lo que pidió a sus fans que no se preocuparan, pues dijo, se encuentra bien.

“Qué tal qué van varios que me escriben que qué me pasó, que si estoy bien... no me pasó nada, es una película, por Dios. Relájense un chingo”, expresó.