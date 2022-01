Aislinn Derbez alarma a sus fans con preocupante publicación

Aislinn Derbez es una de las actrices mexicanas más queridas y admiradas del medio del espectáculo, no solamente por ser la hija de Eugenio Derbez, sino por el talento que ha demostrado en cada proyecto en el que participa, así como por su gran personalidad.

La hija de Eugenio Derbez siempre se ha caracterizado por mostrar en redes sociales su lado más humano, aunado a su etapa como mamá de la pequeña Kailani, quien está por cumplir 4 años en febrero.

Hay que destacar desde que comenzó el año 2022, la actriz Aislinn Derbez de 35 años ha estado un tanto ausente de Instagram, red social en la que acostumbraba a tener gran actividad y aunque durante lo que va del año ha compartido algunas historias de su hija, su presencia no es como antes.

Aislinn Derbez se ausenta de las redes

Por lo anterior que la hija de Eugenio Derbez se sinceró recientemente sobre su estado anímico y confesó la razón de sus pocas ganas de entrar a redes sociales.

Resulta que por medio de una fotografía de ella en blanco y negro, escribió: "Desde que terminó el año he sentido pocas ganas de entrar a redes sociales. Y se ha sentido bien. Ha sido un inicio de año muy particular y diferente a lo que me hubiera imaginado…"

Por si fuera poco la actriz continuó de la siguiente manera: "Ando más sensible de lo normal y con muchas ganas de parar y hacer todo más lento que nunca y sin toda esa prisa con la que viví todo el 2021. ¿Y ustedes cómo andan?".

Aislinn Derbez señaló que en su podcast "La magia del caos" compartirá más sobre su experiencia en estos últimos días.

¿Quién es Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez, nombre artístico de Aislinn González Michel (Ciudad de México, 18 de marzo de 1987)1 es una actriz y modelo mexicana.

Comenzó su carrera artística como modelo a los 15 años. Su carrera inició cuando regresó a vivir a la Ciudad de México en el 2009. Su carrera tomó relevancia por sus primeras participaciones en largometrajes como Te presento a Laura (2010) dirigida por Fernando Noriega y El atentado (2010) de Jorge Fons.

Cabe destacar que su corta carrera cinematográfica la bella Aislinn Derbez ha conseguido 5 papeles protagónicos en cine, los cuales fueron estrenadas en el 2012, como: El cielo en tu mirada (2012) de Pitipol Ybarra; Abolición de la propiedad (2012) de Jesús Magaña por la cual fue nominada como "Mejor Actriz" en el FICG; Yerbamala (2012) de Javier Solar; Musth (2013) de Mauricio T. Valle; y una película chilena, Tierra de sangre (2013).

