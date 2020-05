Aislinn Derbez: Eugenio Derbez no la apoyó para ser actriz ¡La humilló!

Aislinn Derbez relató cómo llegó a la decisión de ser actriz, y lo terrible e incluso humillada que su padre, Eugenio Derbez, la hizo sentir cuando le contó que deseaba seguir sus pasos.

Del Instagram de Aislinn Derbez

De acuerdo a Aislinn Derbez, fue a los 22 años de edad cuando decidió abandonar su carrera de Artes Visuales - la cual estudiaba en Nueva York -, pero Eugenio Derbez no aprobó esa decisión y le aseguró que “se necesita talento” para ser actriz.

“Para ser actriz tienes que estudiar y tienes que hacer mil cosas, todos los actores estudian carreras larguísimas', en lugar de motivarme, me desmotivó, no es por balconear a mi papá, pero me dijo 'no, tienes que ser muy talentosa para ser actriz'”.

Pese a la negativa de su padre, Aislinn Derbez regresó a la ciudad de México en 2009 para comenzar su carrera de actriz y en 2010 obtuvo sus primeros papeles en “Te presento a Laura” y “El Atentado”.

Te puede interesar: Aislinn Derbez salvó el matrimonio de Alessandra Rosaldo con su padre

En apenas 10 años de carrera, Aislinn Derbez parece haber probado el error de su padre al conseguir sus primeros protagónicos en cine en 2012 y varias participaciones en teatro y televisión.

Eugenio Derbez no quería que Aislinn sea actriz

Aislinn Derbez, ahora de 33 años de edad, confesó haber pasado por una crisis vocacional antes de elegir Artes Visuales, lo que comenzaba a crear tensiones con Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez en "La Casa de las Flores"

“No tenía ni idea de lo que yo quería ser en la vida [...] Mi papá me regañaba todo el tiempo, me decía 'es que tienes que escoger que tienes que ser en la vida, tienes que dedicarte a algo'”.

Inicialmente, Aislinn Derbez no había considerado ser actriz porque no deseaba ser igual a todos en su familia o ser comparada con Eugenio Derbez, pero al ver que no conectaba con Artes Visuales se dio cuenta que esa era su vocación.

Aunque al principio, Eugenio Derbez no estuvo de acuerdo con la decisión de Aislinn Derbez, ahora parece apoyar la carrera de su hija.