Aislinn Derbez ¿Cuál fue el duro reclamo que le lanzó a Eugenio Derbez?

Aislinn Derbez es actriz y modelo, su belleza por ende no se cuestiona, pero al parecer ella no está conforme con ello, y por eso decidió lanzarle un reclamo contundente a su padre, Eugenio Derbez, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la famosa tiene solo una hija, se llama Kailani Ochmann Derbez y fue fruto de su matrimonio con Mauricio Ochmann.

Anteriormente te contamos cuándo robó suspiros al modelar diminuto bikini; sin embargo, ahora te diremos qué le reclamó a su papá, ¡no podrás creerlo!

Todo fue dado a conocer por medio de historias dentro de su cuenta oficial en Instagram, ahí Aislinn colgó algunos videos donde aseguró que estaba obsesionada con la canción "Fuego de noche, nieve de día" de Ricky Martin, pero de la versión de Jesús Navarro, así que le pidió a su hermano Vadhir Derbez que la cantara.

Al comienzo, Vadhir comenzó a cantar de forma desafinada, ante esto, ella se quejó con Eugenio Derbez y le reclamó por qué a ella no le dio el don del canto, sobre esto el comediante dijo que ella nunca ha querido estudiar para cantar, algo que su hermano si ha hecho, pero Aislinn en su defensa dijo que todo era cuestión de genes y que él no se los dio, estas fueron sus palabras:

"No, no, son los genes, ¿por qué a mí no me diste los genes de cantante y a él sí?"