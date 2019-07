Aislinn Derbez ABANDONA ‘La Casa de las Flores’

El director Manolo Caro triunfó a nivel internacional con la serie ‘La Casa de las Flores’, la cual produjo en conjunto con la plataforma de streaming Netflix.

Sin embargo, aunque la serie tuvo tanto éxito que ya hasta anunciaron la segunda y tercera temporada, tal parece que el elenco se está desmoronando.

Todo comenzó tras la salida de la icónica actriz Verónica Castro del proyecto, provocando la furia de os fanáticos del cómico melodrama, y ahora, todo indica que se avecina otra desagradable sorpresa.

Recientemente, Aislinn Derbez compartió una alarmante fotografía en donde se despidió de la familia ‘De la Mora’, lo que hace suponer que la actriz abandonará la serie de Netflix.

En la imagen que compartió en sus historias de Instagram la actriz escribió:

La instantánea fue publicada y rápidamente sus fans y seguidores comenzaron a suplicarle que no abandone la serie, pues con la salida de Verónica Castro y ahora con la presunta salida de Aislinn el proyecto ya no sería el mismo.

“¡Hay no! ojalá y ella si siga, me encanta su actuación, ¡ya es mucho con que no esté La Vero!”