Aislin Derbez como diosa griega lució sus encantos en un desierto

Aislin Derbez es una bella actriz mexicana que recientemente sorprendió a sus fanáticos al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos desde el desierto, en donde disfrutó del festival "Burning Man" y presumió su figura con un atuendo como de diosa griega.

Como pocas veces, la actriz se lució como toda una fashionista, ya que usó las vestimentas más extravagantes, pues la hija de Eugenio Derbez y su hermano Vadhir asistieron al evento que se hace en Desierto Black Rock de Nevada, Estados Unidos, en el que se construyen una metrópolis temporal durante una semana y al final, se quema a un hombre gigante hecho de madera.

Es por eso que la actriz compartió con sus 12.1 millones de seguidores en la plataforma de Meta, una serie de fotos tomadas desde el desierto. En algunas de ellas aparece Vadhir Derbez luciendo un penacho que combinó con un outfit negro de chaleco y pantalón desgarrado con lentes obscuros, sin embargo, la que se robó la atención fue la protagonista de "¿Qué culpa tiene el Karma?", pues mostró su silueta en un moderno look.

Aislin Derbez como diosa griega

Aislin Derbez como diosa griega

Por lo que se puede ver en las imágenes la bella Aislin Derbez aparece modelando un llamativo look de flecos en color café claro con muchos brillos, mientras que la falda estaba hecha en su totalidad de estas tiras, por lo que hacía unas trasparencias que con el movimiento dejaba ver la panty brillante que tenía por debajo.

En tanto, en la parte de arriba, aunque estaba hecho del mismo material, el top tenía unas aplicaciones plata y un collar que le daba un estilo totalmente innovador a la pieza.

Tal parece que los flecos le daban movimiento al atuendo, pues en algunas imágenes se ve cómo va caminando hacia la cámara y las tiras también se elevaban un poco. Gracias al diseño, la prenda destacó en medio del desierto, puesto que fue el escenario perfecto para que Derbez, de 36 años, luciera al máximo su figura y belleza.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Aislinn Derbez y Alejandro Speitzer fueron vistos juntos?

La actriz se lleva todos los halagos

Aislin y Vadhir Derbez

No es para menos que la artista haya recibido muchos halagos debido a su moderno look, no se ha salvado de algunas críticas, pues hay quienes opinan que debería de estar con su papá, Eugenio Derbez, quien hace unas semanas fue sometido a una difícil cirugía en el hombro tras sufrir una lesión.

Cabe destacar que estas fotos comprueban que la familia Derbez ya pasó el peor momento, pues después de que se diera a conocer el accidente del productor y director de cine y televisión, han aclarado que se encuentra bien de salud y que se está recuperando favorablemente, aunque está un poco "bajoneado" porque no puede trabajar, indicó José Eduardo Derbez en una entrevista.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: