¿Aire? Kylie Jenner aclara la pronunciación del nombre de su segundo hijo

Kylie Jenner reveló inicialmente que ella y Travis Scott, de quien se cree que se separó recientemente, habían llamado Wolf a su pequeño hijo cuando nació en febrero pasado, pero luego anunció que habían cambiado de opinión y la belleza morena finalmente anunció el sábado que el bebé se llama Aire.

Y después de que un sitio de fans compartió su publicación en Instagram, que incluía las primeras fotos de la cara del bebé, y preguntó si el apodo se pronuncia Air o Airey, a lo que Kylie aclaró rápidamente.

Ella respondió: 'AIRE [emoji de corazón]'.

Kylie explicó previamente que ella y el rapero, cuyo verdadero nombre es Jacques Webster, habían decidido que Wolf no encajaba con la personalidad de su bebé.

Así lo aclaró en Instagram:

'Para su información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Realmente no sentimos que fuera él. Solo quería compartir porque sigo viendo a Wolf en todas partes'.

La fundadora de Kylie Cosmetics admitió en septiembre que, tan pronto como firmó el certificado de nacimiento de su hijo, supo que no quería llamarlo Wolf, pero sentía la presión de elegir un nombre debido al proceso legal para registrar a los niños desde su nacimiento.

"Realmente no teníamos un nombre, solo pensé que se nos iba a ocurrir cuando lo vimos y no fue así. Un día antes teníamos que firmar el certificado de nacimiento, o simplemente lo registran sin nombre y no obtiene un número de seguro social..."

"Así que sentí la presión de elegir un nombre, y luego Khloe dijo, el día anterior. Firmamos, -¿Qué pasa con Wolf?- Me gusta WW, así que pusimos a Wolf Webster en ese momento. Inmediatamente después de firmar el certificado de nacimiento, pensé: -¿Qué acabo de hacer?- Es parte de su historia, pero su nombre cambió'".

Kylie, quien también tiene una hija de cuatro años, Stormi, con Travis, le dijo a su mamá, Kris Jenner, que ahora saben su nombre oficial, pero que no planean hacerlo público 'porque Dios no quiera que lo cambiemos de nuevo'.

