Ainara tras liberación de YosStop: “no la odio; es más indiferencia”

Ainara Suárez habló sobre la liberación de Yosseline Hoffman, alias YosStop, el martes por la noche, y mencionó que le ha dado “una segunda oportunidad” a la youtuber.

La joven afectada por la distribución de un video en el que aparece sufriendo abuso sexual convocó una conferencia de prensa para abordar el caso de la influencer y la reclasificación de su delito.

Ainara señaló que YosStop pasará un período de tres años tomando cursos de feminismo que tocan temas como la violencia y perspectiva de género.

“Después de mucho pensarlo y platicarlo decidí darle una segunda oportunidad. no quería que el mensaje de mi caso se distorsionara por la diferencia en los sistemas de los adolescentes y los adultos o porque pareciera una cuestión de venganza en contra de ella”, expresó Ainara en conferencia de prensa.

YoSstop deberá cambiar su actitud

En medio de su intervención, la joven compartió que luego de discutir con su equipo legal se tomó la decisión de que la youtuber, en lugar de seguir en prisión, saliera bajo una serie de condiciones.

“En lugar de que Yoseline siguiera en la cárcel (llegamos al acuerdo de que) pudiera salir sujeta a una serie de condiciones con las que cambiara su forma de comunicar y de tratar a las mujeres y con las que pudiera haber un cambio real en ella en la sociedad”, dijo la joven en la conferencia de prensa.

Ainara también habló sobre las condiciones que aceptó YosStop para salir de la cárcel, entre las que se incluye la obligación de hacer una disculpa pública en todas las plataformas para no volver a Santa Martha Acatitlan.

La youtuber le es indiferente

Ainara aseguró que, si bien YosStop no le agrada del todo, tampoco la odia.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si perdonó a Yosseline, Ainara, mencionó que a ella le es indiferente, y que más bien se siente indiferente.

“Obviamente no es una persona de mi agrado pero no la odio. Es más como indiferencia porque no voy a decir que me cae bien o pésimo. Solo es una persona que me hizo daño y es parte de mi historia y hasta ahí queda”.

Horas después de haber recuperado su libertad, YosStop hizo su primera publicación fuera de la cárcel con un video en el que, entre lágrimas, comparte el reencuentro con su madre. La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.