Ainara Suárez da libertad a YosStop a cambio de sus propiedades

La Verdad Noticias te dio a conocer hace un par de días que la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, recuperaba su libertad luego de permanecer cinco meses encerrada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por el presunto delito de posesión de pornografía infantil. Sin embargo, para lograrlo tuvo que despojarse de sus propiedades.

De acuerdo a información que circula en Internet, la víctima aceptó negociar su liberación a cambio de que ella le otorgara un departamento valuado en dos millones de pesos, un auto compacto de la marca Sedan y 118 mil pesos que se encontraban en una de sus cuentas bancarias.

La influencer tuvo que pagar un alto costo por su libertad.

“Después de pensarlo mucho y platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad… No es una persona de mi agrado pero no la odio, es más como indiferencia… Solo es una persona que me hizo daño y es parte de mi historia y hasta ahí queda”, declaró Ainara Suárez tras la liberación de su agresora.

Primeras palabras tras salir de prisión

A su salida del penal, Yoseline Hoffman fue interceptada por la prensa, quien comenzó a cuestionarle sobre su futuro ahora que salió de prisión. Sin embargo, ella se limitó a decir que se encontraba muy feliz de volver a ser libre y que solo quería reencontrarse con su familia.

“Estoy feliz porque ya estoy libre, estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron… Sí les voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias”, declaró la influencer, quien tras aceptar una serie de condiciones logró recuperar su libertad.

¿Por qué YosStop estaba en la cárcel?

La youtuber e influencia pasó cinco meses encerrada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.

En junio pasado se dio a conocer que YosStop era detenida por presunta posesión de pornografía infantil debido a que en el video ‘Patética Generación’ confirmó haber recibido y visto el video de la agresión sexual que cinco jovenes cometieron contra Ainara Suárez cuando ella apenas era una menor de edad.

Fotografías: Redes Sociales