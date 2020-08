Aileen Gisselle, la posible nueva y GUAPA novia de Rob Kardashian/Foto: In Touch Weekly

El amor está en el aire para Rob Kardashian, y ahora, ¡los fanáticos finalmente pueden vislumbrar a su supuesta novia en el mundo! El sábado 8 de agosto, Aileen Gisselle fue vista y luciendo un lindo atuendo casual.

La hermosa modelo de Instagram lucía una camiseta sin mangas blanca con pantalones cortos grises, un kimono fluido y botas hasta la rodilla. Claramente haciendo recados, apretó su bolso y sostuvo su teléfono en el otro.

Con su maquillaje y cabello hechos a la perfección, Aileen se veía seriamente como una verdadera maravilla mientras caminaba por la acera.

El avistamiento de Aileen el 8 de agosto marca el primero desde su cena romántica con Rob. El video de la posible pareja salió a la luz después de su reunión del 3 de agosto, y la estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 33 años, se veía positivamente enamorado de la influencer de las redes sociales, de 29 años.

Aileen de 29 años es una modelo e influencer de Instagram. Al igual que Rob, ella también tiene una hija y se llama Emoniee/Foto: Hollywood Life

Aunque Rob aún no ha confirmado la relación en ninguna de sus plataformas, él ha sido mucho más vulnerable desde hace unas semanas cuando se reveló que también estaba bajando de peso. Hace poco publicó fotos de él y su adorable hija de tres años, Dream, a quien comparte con su ex Blac Chyna, de 32 años.

Naturalmente, la familia de Rob Kardashian ha estado detrás de él y allí para ofrecerle apoyo durante este nuevo y emocionante capítulo de su vida. Claramente ha estado trabajando en el gimnasio y cambiando su estilo de vida para beneficiar su salud, sin mencionar que se ha esforzado mucho para volver a conectarse con su base de fans que lo adora.

Las Kardashian están felices porque Rob está enamorado

Pero aún más que eso, sus hermanas están muy felices de que Rob haya encontrado un nuevo amor.

“Las hermanas de Rob notaron que está mucho más feliz y se las arreglaron para sacarle que estaba hablando con alguien que le gusta, pero eso fue todo lo que pudieron conseguir. Le han estado dando su espacio, pero ahora que esta [foto de él en una cita] está ahí afuera, lo interrogarán por más”, una fuente cercana a la familia Kardashian reveló para Hollywood Life.

Por supuesto, dado que Rob es el único hermano de las hermanas, ellas son "muy protectoras con él" y "querrán conocerla de inmediato", continuó la fuente.

Otra fuente reiteró lo importante que es que Rob encuentre a la persona adecuada, especialmente porque "Dream está en la imagen ahora, ya no se trata solo de Rob". Pero al final del día, su familia siempre estará ahí para él, como compartió la fuente, "mientras él esté feliz, ellos están felices y solo quieren asegurarse de que sea con la persona adecuada".

Rob ha tenido muy pocos romances públicos durante todos sus años de fama. Los más sonados han sido con la ex Cheetah Girl Adrienne Bailon y con la modelo Blac Chyna; sin embargo, ahora que ha estado recuperando su autoconfianza ¿Hará oficial su romance con Aileen Gisselle?