Aída Cuevas dio a conocer la violencia que sufrió a manos de su hermano

La cantante Aida Cuevas ha sido señalada en varias ocasiones por su hermano Carlos Cuevas, quien ha arremetido en contra suyo en las últimas semanas. Es por ello que ha decidido romper el silencio y hablar del daño psicológico y moral que este le propinó.

La famosa estuvo de invitada en el programa Ventaneando, en donde se quebró en llanto al confesar que la violencia no solo fue moral, sino también física, pues este la golpeó, sin importarle los daños legales que esto le pudiera ocasionar.

Fue en el programa de espectáculos liderado por Paty Chapoy que esta intérprete habló del violento episodio en su pasado, donde Carlos Cuevas estaba en estado de ebriedad aprovechándose de esta inconsciencia para agredir, y también a su padre.

“Conmigo también se puso agresivo: se me fue a los golpes. No sé si él esté dañado”, resaltó la famosa.

La famosa reveló en el programa de Tv Azteca que le hizo mucho daño psicológico, que incluso la ha llevado a adelgazar muchísimo, y aunque asegura que podría ser su palabra contra la suya, tiene cartas de la doctora que le ha ido tratando desde que comenzó a sufrir este daño.

“A mí me ha afectado mucho todo esto, claro que tengo una carta de la doctora con la que estoy tratando desde hace dos años y medio para sobrellevar la situación, hago meditación trascendental, hago lo que puedo, pero me come todo esto”, reveló.