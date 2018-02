Ahora la hija del ‘Piojo’ Herrera dice que atropellaría a un motociclista

La hija del entrenador del América, Miguel 'El Piojo' Herrera, utilizó las redes sociales para externar su molestia sobre los motociclistas y señaló que ella los atropellaría, algo así como lo que hizo en días pasados el conductor de televisión, Daniel Bisogno.

Mishelle Herrera utilizó sus historias de Instagram para expresar su molestia contra los motociclistas, pues uno de ellos le pegó al retrovisor de su camioneta, lo que ocasionó que ella se enojara y externara su opinión sobre ellos.

Desde ahí todos sus seguidores pudieron notar que la hija de Miguel Herrera, realmente estaba molesta con el motociclista que le pegó a su retrovisor pues continúo diciendo:

"bueno este no puede pasar, pero yo soy fan de hacer esto que no puedan pasar, me cagan al grado que uno me acaba de golpear el retrovisor porque no lo quise dejar pasar y se puso bien loco”, dijo.