Ahora Ludoviquito P. Luche anuncia su boda con tierna foto

Primero fue Bibi y ahora Ludoviquito P. Luche anuncia su compromiso.

Durante más de una década José Miguel Pérez, de 24 años de edad, ha cautivado al público con su personaje de Ludoviquito en La Familia P. Luche, sin embargo, el actor luce muy diferente al niño tierno que era y ha encontrado el amor, prueba de ello es el anuncio de su boda con una tierna foto.

Y es que aún estamos en el mes de febrero, cuando se festeja al amor y parece ser que las bodas están poniéndose de moda.

Especialmente en el elenco de Familia P. Luche pues hace poco más de cinco meses Bibi, interpretada por Regina Blandón, la hija rara de la familia contrajo matrimonio.

Y ahora su hermanito menor en el programa de televisión anunció que también dará el siguiente paso en su vida casándose con su novia.

Ludoviquito P. Luche anuncia su boda con tierna foto

Primero, hace unas semanas el actor nos sorprendió al estrenar la webserie 'Los Cousins', donde interpreta al cousin Mike, pero ahora vuelve a dar de qué hablar al anunciar que está comprometido

José Miguel Pérez, mejor conocido Ludoviquito P. Luche ha anunciado su matrimonio con una tierna foto en donde se ve que lo que sobra es amor.

Miguel siempre ha sido muy reservado en su vida personal, pero este fin de semana la bella noticia de su boda con Monch Ocampo no pudo ocultarla y decidió anunciarla.

Y fue a través de una romántica fotografía donde el actor dio a conocer la noticia junto al texto: "She said yes"

Ludoviquito posteó una fotografía en donde se le ve junto a su amada mientras ella le da un beso en la mejilla y enseña el anillo de compromiso en su mano.

Con más de mil likes y una infinidad de comentarios donde se ven las felicitaciones, el actor se muestra muy feliz y enamorado de su bella novia que porta con orgullo su anillo.

Aún no se sabe si será en este año cuando la hermosa pareja diga sus votos y se jure amor eterno en el altar, pero el compromiso ya es un hecho que se casan, sin importar que Ludovico y Federica no estén de acuerdo...