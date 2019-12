Ahn Jae Hyun alertó a sus fans con drástica pérdida de peso ¿Tiene depresión?

El mundo de los espectáculos en Corea del Sur ha recibido fuertes golpes durante este año, pues vimos partir a estrellas como Sulli, Goo Hara y Cha In Ha, por lo que los fans de estas estrellas están desconsolados.

Asimismo también tuvimos que presenciar los atroces crímenes de otros artisas, como fue el caso de Jung Joon-Young y Choi Jong-Hoon quienes fueron condenados a prisión por el delito de violación.

Ahora, a pocos días de que finalice el año, otra famosa estrella coreana se ha robado la atención de los reflectores, tras aparecer completamente irreconocible, y se teme por su seguridad.

El famoso actor coreano reconocido por sus participaciones en famosas producciones de ‘K-Drama’ sorprendió a sus fans con su aspecto, pues luce totalmente descuidado y se teme por su seguridad.

Actualmente Ahn Jae Hyun se encontraba promocionando su nuevo proyecto titulado ‘People with flaw’ pero lo que más ha llamado la atención no es su performance, sino su aspecto, que muestra que evidentemente se encuentra muy mal.

El pasado miércoles 11 de diciembre, Ahn Jae Hyun decidió ofrecer una entrevista al popular medio Osen, donde declaró la razón de su cambio de imagen, y la respuesta es más triste de lo que esperábamos.

“Yo peso unos 60kg, No sabía la razón exacta. Simplemente, dejé de comer. No estoy muy enfermo en este momento, sin embargo. Sería una mentira decir que no fue difícil. Todo fue un desafío mental y físico".