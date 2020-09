Agustín Sierra revela que su perrita lo salvó del sufrimiento en la cuarentena

Agustín Sierra, también conocido como Cachete Sierra, se ha colocado como uno de los artistas más populares del momento en Argentina, esto gracias a su participación en el reality musical ‘Cantando 2020’

Ahora el famoso actor causó un gran impacto tras una sorprendente revelación, donde habló sobre el sufrimiento que tuvo que experimentar durante la cuarentena al perder a dos de sus seres queridos, y cómo su perrita Marta lo salvó de este.

Agustín Sierra habla de su sufrimiento en cuarentena

Agustín Sierra revela que su perrita lo salvó del sufrimiento en la cuarentena

Agustín Sierra recordó sus comienzos en la actuación y explicó que de chico se fue a vivir a Del Viso, donde también vivía Agustina Cherri. Ahí le llegó la propuesta para hacer ‘Chiquititas’. Su novio de ese momento, Tomás Yankelevich, hijo de Cris Morena, le preguntó si le interesaba trabajar ahí pero al principio le dijo que no.

El galán reconoció que su padre falleció el 5 de abril en plena cuarentena y fue dos meses a Pilar a estar con su familia. Al mes falleció su abuelo. Fue muy terrible y los despidieron en el mismo lugar, el mismo cura, la misma sala vacía.

"Muy chocante todo. Lo de mi abuelo lo entendimos un poco mejor. Mi papá hace años que venía más o menos de salud, muchas internaciones y no lo queríamos ver venir", admitió Agustín.

"Y la última operación del corazón no la resistió, tenía una enfermedad en la sangre. Él y mi abuelo son los que me hicieron fanático de Racing, a mí me bautizó un cura de Racing, mi casa es celeste y blanca y en la pileta está el escudo”, cerró reflexivo Cachete sobre la difícil situación que vivió antes de este presente en Cantando 2020.

Cachete Sierra superó el dolor gracias a Marta

Agustín Sierra revela que su perrita lo salvó del sufrimiento en la cuarentena

En una reciente entrevista, Agustín Sierra habló de su regreso a la casa familiar, donde vivió un emotivo encuentro con su adorada mascota Marta, una perrita American Stafford que le ayudó a sobrepasar los duros momentos que vivió, pues declaró que ‘Marta’ es la relación más larga que ha tenido’.

Te puede interesar: Agustín Sierra reacciona ante rumores de su romance con Pampita

El galán habló del regreso a la casa familiar tras la muerte de su padre y su abuelo durante el aislamiento social, pero rescató el reencuentro que eso hizo posible con su adorada Marta.