¡Aguas! Angelique Boyer y Sebastián Rulli pordrían terminar por esta razón

En días pasados, la noticia sobre el divocircio entre Sandra Echeverria, quién interpretó a María Felix en “La Doña” y Leonardo Lozanne, vocalista de Fobia, nos dejó impactados, sobre todo por el amor y excelente conexión que tenían, aunque luego trascendió la verdadera razón por la que tomaron tan difícil desición.

Y es que un amigo muy cercano a la pareja, indicó que no existe nada “desagradable”, pues no hubo engaño, mucho menor dejó de existir el amor entre ambos, si no que realmente tuvieron que separarse por el exceso de trabajo, que les impedía tener tiempo de calidad juntos, por lo que decidieron seguir su camino para cumplir sus metas profesionales.

Por su parte, Echeverria dijo sentirse muy afligida por el divocrcio, pues entre lágrimas aseguró que esta es la decisión más difícil de su vida, pero esto podría también ser el factor para que otra pareja del medio rompa su tierna relación.

¿Sebastián y Angelique anuncian divorcio?

Y es que la agitada vida artística de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, pueden crear una especie de relación monótona, ya que se dedican poco tiempo y al compartir proyectos juntos, esto puede llevar a la pareja a explotar en la vida real, pues sus personajes en la pantalla exigen dar lo mejor de ellos mismos, dejando de lado todo lo personal, lo que puede acabar desgastando la relación, ya que se les puede ver en proyectos separados al mismo tiempo.

No obstante, y aunque se han mostrado más amorosos que nunca, esta decisión podría estar rondando en sus cabezas, pues no es sencillo decidir entre una carrera profesional y una relación estable, ya que los proyectos para ambos cada vez son más.

¿Cuánto tiempo de relación tienen?

Angelique Boyer, es una de las actrices más queridas en México, luego de interpretar grandes protagónicos, en tanto que Sebastián Rulli es considerado uno de los galanes más famosos del medio artístico, y juntos llevan ocho años de próspera relación, pues es actualmente la unión más estable dentro del mundo del espectáculo.

