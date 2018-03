Agatha Ruiz de la Prada, inspiración en rosa mexicano

La diseñadora de modas Agatah Ruiz de la Prada, estuvo este fin de semana en la Riviera Maya presentando su colección primavera-verano.

La española dio su punto de vista sobre México y refirió que Cancún se ha vuelto una tradición para ella, además refrendó su compromiso con las mujeres y su empoderamiento ahora con los nuevos movimientos surgidos.

“Estoy muy bien, me siento fenomenal y muy contenta de estar aquí. Es un desfile muy mío me he inspirado en lo que hago siempre, lo que he hecho toda la vida” mencionó respecto a la presentación en hecha en el Breathless Fashion Fest, en donde fue la diseñadora estelar. “Es tu estilo unido a la tendencia”, dijo en tercera persona respecto a su trabajo presentado.

“El color que más uso en toda mi vida es el rosa mexicano, México es un país lleno de color y tiene mucho que ver con mi estilo, Cancún es maravilloso pero veo más México que solo Cancún en mis diseños. Para mí Cancún es azul del mar y el blanco de la arena. Cada año vengo al desfile de moda anual en la zona, se está convirtiendo en un clásico para mí”, comentó la española.

Ágatha Ruiz de la Prada, diseñadora madrileña, una de las más longevas de la industria española, ha logrado crear un universo propio que excede, con mucho, el ámbito de la moda y que puede equiparse al creado por grandes nombres del diseño como Jean Charles de Castebajac o Armani.

Sus creaciones están indisociablemente unidas al binomio arte/industria. Por un lado, sus piezas, escultóricas e hiperestructuradas, han sido exhibidas con frecuencia en museos y galerías de todo el mundo. Por otro, su producción no se ha centrado únicamente en el mundo de la moda, sino que se ha extendido a otros ámbitos como el de la decoración, la papelería y hasta los accesorios para mascotas. Además, ha colaborado con diferentes empresas y organismos oficiales en el diseñado de uniformes, vestuario y escenografías para espectáculos de teatro, ópera y danza, luces de Navidad o parques infantiles.