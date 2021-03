'Agatha All Along' hizo que Kathryn Hahn dijera sí a 'WandaVision'

WandaVision no esperaba tener un éxito en las listas de iTunes, pero aquí estamos. El tema principal de Kathryn Hahn, "Agatha All Along", se disparó en popularidad después de su debut al final del episodio 7.

La canción ha provocado innumerables memes y es un gusano de oído que la gente no olvidará pronto. Y resulta que Hahn sabía que sería parte del programa desde el principio, es lo que la hizo firmar para interpretar a Agatha Harkness.

Hahn interpretó a la vecina entrometida de Wanda y Visión, Agnes. Los fanáticos habían teorizado que Agnes era el personaje de Marvel, Agatha Harkness, una poderosa bruja de la era de los juicios de brujas de Salem, antes del giro de la trama del episodio 7.

En los cómics de Marvel, Agatha es amiga y enemiga de Wanda. Ambas mujeres aprovechan un poder increíble, y Agatha intenta ayudar a la Bruja Escarlata a navegar el suyo. Es Agatha quien se da cuenta de que los hijos de Wanda son extensiones del villano Mephisto.

Y tomó la difícil decisión de básicamente revertir la magia que los creó. Agatha de WandaVision hace algo un poco diferente. Siente el hechizo Westview de Wanda y se planta dentro de él, fingiendo estar bajo el hechizo de Wanda como todos los demás residentes.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Agatha hace esto para descubrir cómo se lanzó el hechizo en primer lugar, y básicamente se convierte en una terapeuta para Wanda al obligarla a abordar sus traumas pasados.

Kathryn Hahn habló sobre 'Agatha All Along'

Hahn sabía sobre el tema musical desde el principio. De hecho, fue uno de los puntos de venta al registrarse en el programa. Ella dijo: Oh, lo supe desde el principio. En mi primera reunión, me dijeron: Vas a hacer un tema musical. Y yo estaba como, estoy dentro”.

“Y luego ellos dijeron, ¿Estás dispuesta a cantarlo? Fue como, sí. No dudé, estaba tan emocionada. Yo era una niña que creció con The Munsters y The Addams Family. Y este tema me recordaba eso.

Hahn también explicó lo que le gustaba tanto de la ambiciosa trama y la sincera premisa de WandaVision. "Estaba tan excitada por la ambición y tenía un gran respeto por el hecho de que es una historia de superhéroes que, en última instancia, trata sobre el dolor", dijo.

“Aparte hay tantas mujeres involucradas. Y amo ser una bruja, de verdad", finalizó. Al igual que en Internet "Agatha All Along" debutó en la cima de la lista de singles Top 100 de iTunes después de su lanzamiento.

