África Zavala luce de impacto a pocos días de convertirse en mamá primeriza

África Zavala luce de impacto a un mes de convertirse en mamá primeriza

La actriz África Zavala se deja ver en redes sociales y sorprende con lo hermosa que está, tras el nacimiento de su primogénito el pequeño bebé León Peraza Zavala.

La protagonista de telenovelas en Televisa rompió el silencio y subió varias historias en su cuenta de Instagram para compartir con sus casi dos millones de seguidores, cómo se ha sentido en su nueva faceta como mamá.

“Mamitas sé que las he tenido abandonadas, pero ya estoy aquí. Me he estado ocupando de León. Muy contenta y muy enamorada y viviendo esta etapa padrísima”, comentó África en una historias que tituló: “Día de las mamitas”

La actriz de “La Jefa del Campeón” aprovechó el momento para regalarle tips de madre primeriza a sus seguidores. Mostró el cambiador, los móviles, las sábanas y parte de la camita del pequeño integrante de la familia.

La famosa, de 35 años, también hizo un recorrido por la habitación de León y mostró los muebles y la decoración de la recamara.

El niño nació la madrugada del pasado 13 de agosto; pesó 3 kilos 400 y midió 49, 50 centímetros. Es fruto de la relación de África con el actor venezolano León Peraza, actor que interpretó a Andrés García en Luis Miguel, La Serie.