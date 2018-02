"Aflojó las patitas cuando no era nadie": Niurka arremete en contra de Karla Souza

La polémica cubana Niurka Marcos arremetió con fuertes declaraciones en contra de la actriz Karla Souza; habló del escándalo por abuso sexual vivido en el medio artístico mexicano, luego de que Karla Souza admitiera haber sido violada en los inicios de su carrera.

La emperadora Niurka Marcos fue entrevistada por un programa de espectáculos, emisión que compartió en la cuenta de Instagram del programa las tremendas afirmaciones de Marcos.

En sus declaraciones primero dijó:

“Como yo no fui acosada yo no puedo hablarte de eso verdad, pero mira aquí hay un punto muy sencillo, si tú llegas a un lugar te piden las nal… y no las quieres dar, vete”.

Niurka Marcos

Indicó que si el acoso viene por parte de altos directivos, no se tiene mucha opción: “Si el que te pide las nal… es el productor, te chin……, así es, corres el riesgo o no”.

Sobre el relato de abuso sexual que vivió Karla Souza, Niurka Marcos comentó:

“Hace 12 años, ¿de veras amiga? ¿qué chiste tiene cuando tuviste que dar el foundi…? Pero lo lograste, ya eres famosa, ¡tan descaradas que son!”

“El punto es que ahora después de haber put… tanto, están tratando de buscar monstruos, entonces mi amor, a estas alturas es cuando vienen a avisar que fueron ultrajadas, violadas, manoseadas”.

Niurka Marcos

Para finalizar la polémica Niurka Marcos dejó en entre visto que como ella no hay nadie esto al autonombrarse la más perra de las Aventureras, no se explica por qué las víctimas no denunciaron antes el acoso sexual.

“¿Cómo te aguantaste hasta que fuiste famosa? ¿por qué no lo denunciaste en cuanto te lo hicieron, cuando no eras nadie? Ahora se quejan porque son famosas. ¿Por qué no se quejaron cuando no eran nadie? Dijeron ‘no, mejor aflojo las patitas, me relajo, cierro los ojos, respiro profundo, gozo, me hago famosa y después denuncio’. ¡Qué descaradas son!”

“A poco ustedes creen que a mí no me han pedido el fund… mi fund… también fue acosado. Dije que no y ya, mira que fácil. No te lo voy a dar por un protagónico ni porque tengo talento”.