Afirman que no hubo interesados en el cuadro de desnudo de Aracely Arámbula

Recientemente se anunció que Aracely Arámbula posó desnuda para un cuadro y que este sería subastado por la compañía Morton. Sin embargo, ahora confirman que no apareció ningún comprador que estuviera interesado en pujar por él.

Aunque esto no significa que sea una pérdida para la bella actriz, ya que las ganancias se dividirán entre la compañía y el artista que lo creó. ¿Cuandó se pintó este cuadro? La famosa fue retratada desnuda en 1999 por el pintor Luis Fraccia.

El cuadro de la actriz se valuó por un valor de 320 mil pesos como precio inicial en la subasta, pero nadie comenzó a pujar para adquirirlo y decidieron retiralro. Esto es lo que reveló una revista de espectáculos. Conoce otras noticias de la actriz en La Verdad Noticias.

¿Qué tipo de pintura es la de Aracely Arámbula?

Publicación del cuadro que se subastó.

Este cuadro corresponde a un estilo de pintura llamado neoacademismo realista y se plasmó al óleo en tela y las dimensiones del cuadro son 119.5 x 140.5 centímetros. Asimismo, este se expuso en dos ocasiones en una exhibición de arte en la Galería Óscar Román. Una vez en 2001 y posteriormente en 2010.

Un dato que fue mencionado por la subastadora, pero que aún así no causó ninguna reacción entre los participantes. Así que minutos despúes se anunció que sería retirada.

“¿No hay ofertas en este momento? ¿320 mil?... La retiro”.

¿Por qué no aparece Aracely en la serie de Luis Miguel?

Aracely Arámbula contó porque no sale en la serie.

Está no ha sido la única polémica que se relaciona con la bella actriz Aracely Arámbula, quien ha revelado que actualmente está soltera, pues muchos fans de la serie biográfica de Luis Miguel esperaban que La Chule hiciera una aparición en ella. Sin embargo, después de muchas especulaciones ella misma confesó que pidió que quería aparecer.

El motivo fue que no iban a representar la relación que tuvo con el cantante tal como fue y podrían dar a entender otras cosas que no pasaron en la realidad. Está declaración también contradijo a Luis Miguel que había afirmado que él solicitó que no apareciera.

