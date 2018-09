Aerosmith interpretó una canción con instrumentos de juguete(VIDEO)

La agrupación Aerosmith acudió al programa de televisión estadounidense "The Tonight Show con Jimmy Fallon", en el que se animaron a interpretar el clásico "Walk this way" con instrumentos de juguete, acompañados por el presentador y la banda residente del show, The Roots.

Para la ocasión, cambiaron las guitarras eléctricas por los ukeleles y, sin que sirva de precedente, apagaron los amplificadores de sus instrumentos habituales, reemplazados por bloques de madera, tambores de juguete y maracas.

Steven Tyler cantó y tocó la armónica junto a sus compañeros Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton y Brad Whitford. Recientemente Aerosmith anunció una residencia de conciertos en Las Vegas para celebrar sus casi cincuenta años de andadura musical. En esta sección de "The Tonight Show con Jimmy Fallon", donde los invitados musicales interpretan una canción con instrumentos de juguete han participado Backstreet Boys, Adele, Ed Sheeran y Metallica, entre otros. Aerosmith acudió al programa de televisión de Jimmy Fallon