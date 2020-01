Aerosmith: Baterista DEMANDÓ a la banda por esta razón

Antes de un importante fin de semana para Aerosmith, ya que se presentarán este domingo 26 de enero en los Premios Grammy, el baterista Joey Kramer denunció a sus compañeros por no permitirle volver al grupo después de sufrir un problema de salud.

Hay que recordar que Joey Kramer, el baterista y antiguo miembro de Aerosmith , actualmente está demandando a la banda por excluirlo en el período previo a varios eventos de alto perfil, esto según los documentos judiciales que han resaltado y en donde el músico alega que la banda lo obligó a volver a adicionar meses después de sufrir algunas heridas leves la primavera pasada, cuando se preparaban para comenzar su residencia en Las Vegas.

¿Qué fue lo que pasó con el baterista de Aerosmith?

Se le dijo a Kramer que tendría que "tocar en un nivel apropiado" mientras se grababa solo con una pista de clic, en lugar de tocar junto a otros miembros de Aerosmith, por eso afirma que tal estándar nunca fue requerido en el pasado cuando los miembros se lesionaron, como con el reciente colapso de Joe Perry.

Pero eso no fue todo, pues otro baterista representaría a Aerosmith en las fechas restantes de la residencia de 2019, a quien Kramer tuvo que pagar con su propio contrato, ya que finalmente decidieron que el músico no se reincorporara en este momento, ya que Kramer "no tenía suficiente 'energía' en las grabaciones".

Por su parte Kramer dijo que: "No se trata de dinero. Me están privando de la oportunidad de ser reconocido junto con mis compañeros por nuestras contribuciones colectivas de por vida a la industria de la música. El hecho de que me pidan que haga una audición para mi propio trabajo, demuestre que puedo jugar a 'un nivel apropiado' y jugar mejor que mi relleno temporal con un objetivo móvil de estándares inventados es a la vez insultante y molesto ”.

Cabe mencionar que Kramer agregó que en los 50 años de historia de Aerosmith, ningún otro miembro de la banda ha sido sometido a este escrutinio, ¡mucho menos que se le pida una audición para su propio trabajo!.

