Adriana Louvier de Caer en tentación se divierte en Tulum, Quintana Roo

Adriana Louvier de 37 años estuvo en Tulum y Playa del Carmen, Quintana Roo acompañada de su esposo, al ser invitada a la inauguración de un hotel en la zona. En sus fotos se puede observar que disfrutó de una caminata por la Quinta Avenida en el municipio de Solidaridad.

Adriana compartió los increíbles momentos en su cuenta de instagram, en dónde la siguen más de 790 mil personas.

Adriana Louvier de Caer en tentación

En el video sus fans le comentaron sobre lo fascinante que es la cultura en México y le mandaron saludos y como es costumbre le preguntaron ¿Quién mató a Carolina? por el drama de su actual novela que se transmite en el horario estelar de Televisa.

La rivalidad que existe entre Adriana Louvier y Silvia Navarro dentro de la telenovela Caer en Tentación ha traspasado a la vida real con algunos de los seguidores de ambas actrices, quienes a través de las redes sociales no han parado de atacarlas.

La pelea entre los bandos llegó a tal punto que el periodista Rubén Aviña no dudó en cuestionar a los fanáticos de Silvia Navarro sobre una posible rivalidad entre estas famosas, quienes acusaban a Adriana Louvier de ser la incitadora de este pleito.

“Aguas con los seguidores de @silvnavarro que por apoyarla y defenderla de fanáticos, están de acuerdo en que ataquen a @adriana_louvier. No amarren navajas ni inventen rivalidad. Las dos son de primer nivel y están maravillosas en #CaerEnTentacion”, expresó Aviña.

A lo que la cuenta @SantielFCO respondió:

“No hay rivalidad entre las actrices, el problema es que la Señorita Louvier no sabe separar ficción con Realidad e incita a sus fans a empezar el pleito, de ahí nos alborotan y nosotras no nos quedamos calladas. Ella debe aprender a controlarse es la única actriz q se pone en esas”.

Posteriormente, el también escritor contestó: “¿Y de dónde sacas eso de que la Señorita Louvier no sabe separar la ficción de la realidad y que insta a sus fans a empezar el pleito? ¿La conoces? ¿Te consta? Yo sí la conozco (igual que conozco a Silvia) y puedo asegurar que ninguna de las dos tiene tiempo para esas cosas”.

Fue tras estas declaraciones que Adriana Louvier no pudo permanecer en silencio y replicó: “¡Q horror, q gente en verdad. En mi TL LO ÚNICO que hay y quiero es buena vibra lo demás no va, no entra, afortunadamente son muy pocas y las NT en su mayoría amables y lindas, personas como las de este twitt no van”.

Por el contrario, Silvia Navarro ha preferido mantenerse en silencio hasta el momento y no ha dado respuesta a todo esta controversia de la que ha sido parte gracias a su trabajo en la pantalla chica.

Caer en tentación es una telenovela mexicana producida por Giselle González para Televisa y transmitida por Las Estrellas entre 2017 y 2018. Es una adaptación de la teleserie argentina Amar después de amar. La trama toca el tema de la infidelidad.3

Protagonizada por Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro, con las participaciones antagónicas de Arath de la Torre, Erika de la Rosa y la primera actriz Julieta Egurrola; además de la actuación estelar de Ela Velden.

Elenco de la telenovela Caer en tentación

¿Quién es Adriana Louvier?

Adriana Louvier Vargas, nació en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1980.

Estudió la carrera de actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, lo cual le permitió el acercamiento a la televisión a través de telenovelas como Enamórate, La heredera, Amor en custodia, Tengo todo excepto a ti, Emperatriz, entre otros.

Adriana Louvier infiel en Caer en tentación

¿Quién es Silvia Navarro?

Silvia Navarro la esposa engañada en Caer en tentación

Silvia Navarro nació en Irapuato, México, el 14 de septiembre de 1978)

Incursiona en el medio artístico siendo una niña, participando en algunos anuncios de pañales y con una pequeña colaboración en la novela Una mujer marcada al lado de Sasha Montenegro y Jorge Vargas.

Silvia Navarro realizó un casting para la telenovela infantil Carrusel, producida por la empresa Televisa, obteniendo un papel dentro de esta misma, sin embargo rechazó la oportunidad por situaciones familiares.

Después ingresó a la Casa del teatro para estudiar actuación, recibiendo una invitación a formar parte del Centro de Educación Artística (CEA).

Actualmente Silvia Navarro protagoniza a Raquel en la telenovela de Televisa "Caer en tentación", esposa de Damián, papel que interpreta Gabriel Soto.