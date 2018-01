¡Adriana Lavat rompe en llanto! habla sobre Rafa Márquez y Jaydy Michel

A pesar de que Adriana Lavat y Rafael Márquez mantienen una batalla legal por la manutención de sus hijos Rafaella y Santiago, la actriz relató algunos detalles de su relación con el futbolista, así como de su separación, e incluso contó uno de los momentos más difíciles de la enfermedad que padece.

Después de platicar cómo fue su historia de amor con Rafa durante la conversación que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi vida, la actriz fue cuestionada sobre si considera que Jaydy Michel fue la tercera en discordia en su matrimonio.

“Mi versión es que pues no se había finiquitado mi historia, digamos legalmente, ni en mi cabeza, ni en mi corazón, ni se me dijo con tiempito, “oye, pues ya no te quiero, nos vamos a separar”, o sea, si fue todo como muy revuelto. Entonces de repente un día yo supe en un Hola (revista), que la ex actriz, que vivía allá con los hijos, que estaba en la casa, pero que (entre ellos había) amor a primera vista y encuentro romántico, y yo (me quedé con la boca abierta)”, explicó la actriz.

“No entendí bien en qué momento, yo creo que también fue muy rápido todo, creo que también fue una decisión equivocada de parte de él, muy chavo se dejó llevar y entonces se dio cuenta, estoy metido en un paquete muy grande y si, el amor se acaba o se desgasta (…), y si se metió o no se metió ya es cuento de ellos”, dijo confirmando posteriormente que Márquez le negó esta relación en ese momento.

Acto seguido, Adriana refutó haber engañado a Márquez con el dinero de la manutención de sus hijos y pedirle más, e incluso negó haberle solicitado ir al mundial con su amante. “Si no tengo amante, cómo voy a ir al mundial, qué me importa el mundial si tengo amante me quedo con él, a qué carajos voy al mundial”, expresó.

Finalmente, Lavat relató uno de los momentos más preocupantes de la fibromialgia que padece, la cual considera es causada por su separación con Márquez.

“En una ocasión después de una operación que tuve en el pie, volví a tener problemas en ese pie donde me empezó todo y me querían cortar tres dedos y un trozo de empeine, supuestamente yo tenía primero gota, luego cáncer. Mi madre estaba impactada porque me iban a cortar 3 dedos, y yo le dije a mi mamá, imagínate que doloroso es, que cuando estaban los oncólogos viendo qué hacer con mi pie, yo voltee y le dije a mi mamá:

“Si me juran que cortándome los 3 dedos del pie y un trozo de empeine se me ve a quitar este dolor del alma, que me los corten”. La fibromialgia es un reflejo de todo ese dolor del alma, de todos esos impactos emocionales, de todo eso guardado, las enfermedades tienen que ver con tus emociones, y yo estaba muy jodida, se me había roto el sueño, y la fibromialgia ha sido una experiencia muy dura, muy dolorosa, muy oscura, pero es la enfermedad que me recuerda que yo tengo que hacer algo digno con ese dolor y trascenderlo y eliminarlo de mi vida”, terminó llorando.