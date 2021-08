Adriana Lavat asegura que Rafa Marquez y Jaydy Michel la han llamado “zorra”

Adriana Lavat rompió el silencio y por medio de una entrevista a Venga La Alegría reveló los supuestos insultos que ha recibido por parte del ex futbolista Rafa Márquez y su esposa Jaydy Michel. Según la actriz, estos ataques han durado más de una década, el mismo tiempo del pleito legal que ambos protagonizan por la manutención de sus hijos.

Cabe destacar que primero, la estrella de telenovelas compartió el pasado 27 de julio un video, en el cual cuenta que el abogado del ex futbolista se ha puesto en contacto con ella para atacarla, pues según ella, su ex pareja y padre de sus hijos busca disminuir el monto de la pensión alimenticia que ha venido solicitando desde hace tiempo.

“Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso” reveló la actriz desde su cuenta oficial de Facebook.

Rafa Márquez y Jaydy Michel la han insultado

La modelo y el ex futbolista han sido acusados de atacar verbalmente a Adriana.

En entrevista para el programa Venga La Alegría, Adriana reveló que ha tenido que soportar insultos provenientes del padre de sus hijos y de su nueva esposa, la modelo y actriz Jaydy Michel, lo cual indignó a sus fans y al público en general.

“Zorra, abusiva, vividora y conflictiva”, son algunos de los insultos que ha recibido Adriana Lavat.

Asimismo, señaló que la han tachado de ser conflictiva solo por el hecho de luchar por el bienestar de sus hijos Santiago y Rafaella: “Me mandan decir que he sido muy conflictiva todo este tiempo que he luchado por la falta de pago o pagos incompletos de la pensión alimenticia”. Hasta el momento el ex futbolista y su esposa han dicho algo al respecto.

¿Qué pasó entre Adriana Lavat y Rafa Márquez?

El amor entre la pareja se acabó a los siete años de casados.

Adriana Lavat y Rafa Márquez se casaron en 2001 para divorciarse siete años después. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ambos famosos han tenido un pleito legal por la manutención de sus dos hijos, e incluso se ha dicho que ella podría meterlo a la cárcel.

Fotografías: Redes Sociales