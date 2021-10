Adrián y Mariazel ganan reto de parejas en Inseparables de Televisa

La tercera semana de Inseparables está corriendo y mucha gente ya tiene a sus parejas favoritas, una de ellas son Adrián y Mariazel quienes ayer dejaron en claro que se seguirán esforzando por ganar el premio final del reality show, nada mas y nada menos que dos millones de pesos.

A pesar que tuvieron mala suerte y varios tropiezos en las primeras dos semanas, este lunes llegaron recargados de energía y listos para triunfar en estos cuatro días para que no queden nominados y estén en riesgo de eliminación el día jueves.

Los enamorados se han convertido en favoritos del público pero también de las parejas de Inseparables ya que incluso sus compañeros han intentado ayudarles en lo que han podido para que permanezcan en la casa y sigan por su sueño de ganar la dura competencia.

Tercera semana en Inseparables

En esta semana las pruebas comenzaron exigiendo la destreza mental de los hombres de la casa pero a las mujeres les tocó una prueba física de llevar carbón por una serie de obstáculos para liberar a su amado de una jaula de hielo que les congeló hasta las ideas, sin embargo pocas fueron las mujeres que lograron terminar el reto y la ganadora de esos 20 mil pesos fue Mariazel.

Con un tiempo récord de 15 minutos, la guapa Olle Casals se coronó campeona del reto junto a su pareja aunque muchos estuvieron a punto de rebasarla, pero la que más estuvo cerca fue Estefanía Ahumada quien se quedó cerca de alcanzarla pero al final no pudo proclamarse ganadores y cabe destacar que tanto a ella como su ex pareja el Potro, no les gusta perder.

¿Quienes son Adrián y Mariazel?

Adrián y Mariazel son un par de conductores de televisión que actualmente estan compitiendo en el reality show Inseparables. Ambos han trabajado en Tv Azteca y en Televisa por lo que tienen una amplia trayectoria en el gremio artístico. Los famosos llevan más de quince años juntos y tienen una hija juntos.

