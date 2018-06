Adrián Uribe viajará a Rusia para apoyar a la Selección Mexicana

Adrián Uribe viajará a Rusia para disfrutar del partido del tricolor, apoyando a la Selección Mexicana, el actor aclaro que viajara y no por trabajo más bien para llevar a su hijo Gael para disfrutar del partido.

Recordamos que el actor estuvo delicado de salud, durante un mes estuvo hospitalizado, afortunadamente el artista se está recuperando satisfactoriamente.

Durante la entrevista el actor comentó que tomo la decisión de viajar a Rusia y no por cuestiones de trabajo, más bien como invitado por la prensa y los ejecutivos, llevándose a su hijo para disfrutar de unas merecidas vacaciones, aunque dijo que tendrá una pequeña participación antes de que inicie el partido, confirmando que no hará capsulas como se había acordado antes de que fuera internado de emergencias en el hospital.

Adrián dijo: ‘Qué bendición, yo no me imaginé que iría a Rusia, ya no estaba en mis planes y miren, estoy ahora en el aeropuerto’.