Adrián Uribe termina su relación con su novia ¡por esta razón!

El 2018 no ha sido nada bueno para el comediante Adrián Uribe, desgraciadamente Adrián tuvo que ser hospitalizado por problemas de salud, lo que ocasionó que su viaje al mundial de Rusia 2018 se viera reemplazada por su compañero "Albertano", y ahora la noticia que la relación con su novia ya se terminó por esta razón.

Karla Pineda exesposa del comediante y actor Adrián Uribe contó a una famosa revista de espectáculos en México que desde hace meses Adrián Uribe, ya no vive con su exnovia, Jackie Sauza. En el ámbito del espectáculo la pareja llevaba una estable relación.

Agregó que el comediante ya no tiene novia, ‘me confesó que rompió con Jackie Sauza antes de entrar al hospital y ya no vivían juntos. Cuando Adrián Uribe estuvo en la clínica, ella lo visitó pero no la dejaron pasar porque él no podía recibir visitas’.

Adrián Uribe, ya no vive con su exnovia, Jackie Sauza

Además Karla Pineda contó cuál es la reacción de su único hijo ante la situación de su padre.

Sobre su hijo Gael dijo que éste no cela tanto a su padre, tampoco le hace gracia que tenga novia y me dice: ‘no quiero que mi papá se vuelva a casar, ni que tenga más hijos’; es que ellos son muy unidos, se aman’.

Añadió en la entrevista a la conductora, Shanik Berman datos sobre la relación que lleva con su exesposo, Adrián Uribe. Afirmó que no lo cuida, pero está al pendiente por si algo se le ofrece.

Adrián Uribe ahora está soltero

Karla asegura que su hijo menor también llama ‘papá’ a Adrián Uribe, aunque no sea de él.

El pequeño imita a su hermano mayor y le dijo: ‘papá’; yo le aclaré: ‘no es tu papá’, pero Adrián Uribe comentó: ‘no importa, que me diga papá’. Es que Leonardo es muy cariñoso con Adrián’.

Al finalizar la entrevista, Karla dijo que lo más importante en este momento es la salud de Adrián Uribe antes de lo laboral

‘Su recuperación será larga, no creo que pueda ir o tendría que hacerlo con mucha precaución. Ahora lo que importa es que salvó su vida’.

Sin embargo Adrián Uribe no ha hecho ninguna declaración por el momento.