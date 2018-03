Adrián Uribe revela que partido político le ofreció dinero por tuits

Después que su excompañero de trabajo Facundo, revelara para el programa Venga la Alegría, que un partido político le ofreció dinero para utilizar sus redes sociales y difundir varios tuits en beneficio de un partido político, el comediante Adrián Uribe también rompió el silencio y realizo fuertes declaraciones.

Adrián Uribe, quien fue invitado a participar en un video de la serie “Al Volante” del youtuber mexicano Alex Montiel, en su personaje de “El Escorpión Dorado”, y con mucha libertad expresó que el Partido Verde le ofrecío una fuerte suma pero no aceptó.

A mi me propusieron, aquí entre nos, unos tuits para el Partido Verde y no acepté”, se animó a platicar Uribe en el vehículo donde el personaje enmascarado suele recorrer la ciudad con sus invitados.

“Pues una lana eh, pero no quise la neta, porque dije pa´qué; y justo después de que pasó eso empezó la llovedera a todo el mundo“

El actor se rerió a casos como el de Miguel Herrera, ex director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, quien incluso fue citado a declarar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por sus “tuits” a favor del PVEM

Ahí me ofrecieron, y yo dije mejor no, para qué me meto, es que creo que como gura pública tienes que tener mucho cuidado en no apoyar a nadie, tienes que ser imparcial, a menos que lo hagas porque de verdad… no por un interés especial“