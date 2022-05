Adrián Uribe revela cómo Adal Ramones lo rechazó de Otro Rollo

Adrián Uribe cuenta cómo Adal Ramones lo rechazó de confiesa que Otro Rollo

Adrián Uribe es un famoso actor mexicano que reciente mente se reunió con el talentoso Adal Ramones para hablar de su gira de comedia juntos, ChavoRucos Tour, esto durante la más reciente emisión del programa Tu-Night, que conduce Omar Chaparro.

Se ha destacado que el mejor momento del programa fue cuando Uribe recordó que le pidió una oportunidad al ex presentador de Otro Rollo para formar parte del programa y fue rechazado.

Resulta que el carismático Adrián Uribe expresó: “Hace 24 años fui a verlo. Siempre había querido trabajar en Otro Rollo, porque yo empezaba mi carrera y me hubiera encantado como elenco de los sketches”.

Adrián Uribe fue rechazado por Adal Ramones

“Yo quería ser discípulo de Adal Ramones, quería estar en la tele. Empezaba a hacer cositas (en la televisión), pero todavía no (era famoso)”.

Es lo que también expuso Adrián Uribe, a quien su petición no tuvo una respuesta favorable: “Entonces me dijo: ‘Ve a mi oficina’, fui y todo, y hasta la fecha sigo esperando que me llame”.

Después de haberse contado la anécdota, el talentoso Adal Ramones compartió: “nunca voy a olvidar la vez que Adrián… esa anécdota de cuando fue al teatro, y ahora decir ‘Estoy con él’, ahora voy a hacer una gira en Estados Unidos con ese chico que llegó al teatro, que quería ser parte del elenco de Otro Rollo y que nunca lo invité”.

¿Quién es Adal Ramones?

Adalberto Javier Ramones Martínez, conocido por su nombre artístico Adal Ramones, es un empresario, presentador y productor de televisión mexicano, que además ha realizado labores como escritor, entrevistador, caricaturista y director de escena.

Además de su late show "Otro rollo con Adal Ramones", ha conducido diversos especiales, como: Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Teletón, Teletón El Salvador, Teletón Costa Rica, y, a inicios de su carrera: Valores Juveniles y Desfile de Navidad con las Estrellas.[cita requerida]

Cabe destacar que en Costa Rica, el talentoso Adal Ramones interpretó a Malavassi, el antagonista de la película Maikol Yordan de viaje perdido, la más taquillera en la historia de dicho país.

