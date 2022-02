Adrián Uribe planea crear una Televisora ¿Le hará competencia a Televisa?

Adrián Uribe es un famoso actor y comediante que recientemente ha dado conocer que ha perdido su exclusividad con Televisa, ya que planea emprender su propia casa productora, según lo reportado por Ventaneando.

“Ya no soy exclusivo… de hecho esto no lo había dicho... es la primera vez. Desde junio del año pasado, yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, dijo el presentador de televisión.

Resulta que el comediante Adrián Uribe reveló en una entrevista exclusiva para el programa de espectáculos de TV Azteca que dejó atrás su contrato con la televisora de San Ángel y ahora se encuentra libre para trabajar en la empresa que requiera su talento.

Adrián Uribe planea crear una Televisora

Tal parece que como independiente de Televisa, Uribe y su manager se asociaron con el talentoso Omar Chaparro y Adal Ramones para fundar la empresa Sold Out, con la que gestionarán distintos proyectos de contenido y shows en vivo.

“Creamos esta productora para empezar a hacer nuestro propio contenido. Así que... de aquí para adelante a volar. Estoy agradecido con la empresa por tantos años de haber sido ‘exclusivo’”, dijo Uribe.

Por si fuera poco el famoso conductor agregó que seguirá trabajando para Televisa en ciertos proyectos, pero se concentrará en su nueva productora de la cual tiene muchas esperanzas.

No se hace la boda de Uribe

Por si fuera poco, el actor compartió que sus planes de boda con su pareja Thuany Martins continúan, a pesar de que los pospusieron a causa del Covid-19, se sabe que la ceremonia estaba planeada para el 15 de enero de este año, pero ahora la fecha se reprogramará una vez que los casos de Covid-19 se reduzcan.

“Íbamos a hacer la boda el 15 de enero en Acapulco, iba a ser todo un festejo muy lindo. Una boda chiquita… 3 mil personas… no es cierto, éramos poquitas personas. Todo se movió por el Covid-19, pero obviamente mi mujer está bien, mi hijo fue asintomático y a mí no me ha dado hasta ahora”, contó.

Cabe destacar que el talentoso Adrián Uribe también acudió como invitado especial al programa de Omar Chaparro Tu-Night, el cual se grabó en Guadalajara, en donde se dijo feliz de un reciente proyecto donde comparte créditos con su amiga Consuelo Duval: la película Infelices.

