Adrián Uribe pierde exclusividad de Televisa, la televisora le dice adiós

Adrián Uribe pierde exclusividad de Televisa, el actor era de los pocos talentos de Televisa que aún contaba con este contrato.

En años pasados el comediante estuvo semanas en el hospital y tuvo que pedir un préstamo a la televisora, misma lo condiciona a estar como titular de un sinnúmero de programas.

Y ahora que ha terminado su millonaria deuda con Televisa y la empresa le dio las gracias, por lo que ahora Adrian Uribe creará una empresa generadora de contenidos, mismos que venderá a compañías streaming y televisoras tradicionales, por lo que ya está reclutando a muchos de sus amigos comediantes.

El actor y comediante Adrián Uribe reveló que desde el pasado mes de junio de 2021 perdió su contrato de exclusividad con Televisa y ahora planea poner en marcha su propia casa productora.

“Ya no soy exclusivo… de hecho esto no lo había dicho... es la primera vez. Desde junio del año pasado, yo ya soy libre para trabajar en cualquier empresa”, dijo en entrevista al programa de espectáculos Ventaneando.

Y ahora que es independiente, él y su manager se asociaron con Omar Chaparro y Adal Ramones para fundar la empresa Sold Out, con la que gestionan distintos proyectos de contenido y shows en vivo.

¿Qué le pasó a Adrián Uribe?

En 2018 Adrián Uribe vivió momentos complicados en cuestiones de salud.

Adrián Uribe ha contado que en 2018 le operaron: "Me cortaron 30 cm de intestino delgado... Esa tercera operación hizo que yo estuviera 15 días en terapia intensiva”

Durante sus revelaciones a los medios de comunicación, el comediante relató en ocasión que tenía fuertes dolores.

“Voy al hospital y me hacen estudios y resulta que tenía una malla que tenía una hernia umbilical, la cual se convirtió en fibrosis y envolvió mi intestino que dejó de funcionar. Me operan todo bien, pero dos días después me descubren peritonitis, me vuelven a operar y caigo en terapia intensiva y 3 días después me vuelven a encontrar otra peritonitis.

Y aunque ahora Adrián Uribe pierde exclusividad de Televisa, en su momento platicó del duro momento que vivió: “Hubo una noche que fue para mí un renacer, llevaba dos días de no dormir, del miedo que no despertara porque yo quería vivir".

