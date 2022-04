Adrián Uribe pierde demanda y deberá pagar 5 millones de pesos.

El actor y comediante Adrián Uribe se encuentra en el ojo del huracán después de revelarse que había perdido una demanda laboral que cinco músicos entablaron en su contra en 2016 y supuestamente estaba obligado a pagar 5 millones de pesos.

En su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el actor de 49 años rompió el silencio y desacreditó rotundamente que las autoridades lo hayan obligado a pagar dicha cifra monetaria.

“No, no, no, ya tenemos desde hace tiempo, estamos arreglando este asunto, mis abogados, pero todavía no se da ningún tipo de resolución, entonces hasta ahorita se sigue… obviamente desde un principio a ellos se les va a dar lo que les corresponde, ni más ni menos”, dijo el comediante Adrián Uribe a los reporteros.

Adrián Uribe aclara el vínculo con los demandantes

Paralelamente, el actor esclareció el nexo que tenía con las personas que lo denunciaron. “Eran mis músicos que trabajaron conmigo muchos años, terminamos la relación laboral, ellos trabajaron por honorarios, se terminó y ellos querían una indemnización mucho más elevada de lo que les correspondía, entonces simplemente es que los abogados lo arreglen y desde un principio se les va a dar los que lo que les corresponde obviamente por medio de la ley”.

De igual forma, el cómico Adrián Uribe negó que deba pagar 5 millones de pesos a las personas que lo están denunciando. “No, es mentira, es mentira”.

¿Músicos piden una cantidad abusiva de dinero?

Respecto a si considera que es abusiva la cantidad que le exigen como indemnización, el presentador Arián Uribe replicó:

“Siempre va a pasar eso, piensa que uno porque trabaja en la televisión es millonario y ese tipo de cosas, entonces uno simplemente trabaja, y uno tiene familia y tiene necesidades, y uno es una persona normal, simplemente la única diferencia es que uno trabaja en esto, pero justamente para evitar que haya este tipo de abusos se habló con los abogados y se está arreglando y yo siempre he sido muy transparente y muy correcto con la gente”.

La Verdad Noticias informa que, finalmente, el cómico reiteró que dejó todo este proceso en manos de sus abogados y confía en que todo se arregle de la mejor forma posible para todas las partes involucradas.

