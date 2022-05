Adrián Uribe le envió polémico audio a Belinda ¿Qué fue lo que dijo?

Adrián Uribe se ofrece a comprarle el anillo de compromiso a Belinda.

Adrián Uribe fue uno de los invitados al programa Tu-Night con Omar Chaparro y confesó que conoce a Belinda, porque hace unos años le vendió un departamento, por lo que, lo obligaron a enviarle un audio a la cantante ofreciéndose a comprarle el anillo que le dio Christian Nodal.

El comediante en compañía de Omar Chaparro y Adal Ramones se unió a la polémica que enfrenta Belinda, después de que Christian Nodal la expusiera pidiéndole dinero, como te hemos mostrado en La Verdad Noticias.

El actor conocido por su famoso personaje de “El Vítor” participó en una dinámica que consiste en enviarle un audio por medio de WhatsApp a algún famoso, rival, compañero o amigo y en esta ocasión la elegida fue Belinda.

¿Adrián Uribe conquistó con Belinda?

¿Adrián Uribe le había enviado mensajes a Belinda?

Cuando el actor y comediante Adrián Uribe abrió su bandeja de mensajes, salió a relucir que ya le había mandado mensajes previos a Belinda.

"Ya le estabas coqueteando", lo acusó Omar Chaparro en broma.

Aunque el motivo por el que Adrián Uribe le envió un mensaje a la cantante Belinda, fue para darle el pésame, por la muerte de su abuela, Juana Moreno.

“Hola, Belinda, sólo para mandarte todo mi cariño, Siento lo de tu abuela, yo acabo de pasar por lo mismo con la pérdida de mi padre, pero ellos ya están en un mejor lugar, te mando un abrazo".

Aunque este mensaje nunca fue respondido por Belinda: "Creo que no me quieren mis amigos" aseguró Uribe.

¿Qué dijo Adrián Uribe?

Adrián Uribe le envía polémico audio a Belinda.

Aunque Adrián Uribe se negaba a mandarle un audio a la cantante Belinda, finalmente aceptó y se ofreció en comparar el anillo de compromiso que le dio su ex Christian Nodal.

"Hola, Beli. ¿Cómo estás? Nada más para decirte que me enteré de todo lo que estás pasando. Nada más para mandarte un abrazo y decirte que estoy contigo y bueno... no sé si vayas a vender el anillo, yo te lo podría comprar, nada más para saber cuánto es lo menos porque me imagino que ya no lo vas a usar" dijo.

Aunque Adrián Uribe estaba muy nervioso, porque advirtió que Belinda se iba a enojar, Omar Chaparro le aseguró que no le iba a contestar:"si no te contestó desde hace un mes, ahorita tampoco te va a contestar".

