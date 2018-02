Adrian Uribe es arrestado en Estados Unidos, por criminal

Durante su reciente vista a Estados Unidos, el comediante Adrián Uribe fue detenido tras su llegada al aeropuerto de Nevada. La sorpresa fue que al detenerlo le comentaron que es un criminal buscado por la policía de dicho país.

El motivo de la detención se debió a que fue confundido con un criminal, el cual tiene el mismo nombre que el mexicano. Afirmó que fue tratado como delincuente dentro de un “cuartito".

En entrevista relató que: “Me metieron al cuartito (….) Me detuvieron la vez pasada que fui a Las Vegas. Fue porque tengo un homónimo que tiene antecedente (delictivos) en Nevada y cuando llegué me llevaron a un cuartito. Estuve en el cuartito en lo que investigaban que no era yo y eso fue lo que realmente sucedió”.