Adrián Uribe enamora al publicar nueva foto de su hija en Instagram

Adrián Uribe es tema de conversación en las redes sociales gracias a la nueva fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume a su hija Emily, fruto de su relación con su prometida Thuany Martins y que apenas tiene dos meses de nacida.

La imagen nos deja ver a Adrián Uribe recostar en su pecho a su pequeña hija, esto mientras disfruta de una maravillosa vista de la playa. Dicha postal fue acompañada con una hermosa frase que dice: “Contigo todo es más fácil”, seguido del hashtag #Gratitud.

Esta tierna fotografía ha superado los 185 mil likes en Instagram y ya cuenta con cientos de comentarios que sus seguidores y amigos famosos le han dedicado con mucho cariño, entre los cuales destacan las de Alessandra Rosaldo, Jorge “El Burro” Van Ranking, Alexis Ayala y hasta Thuany Martins, quien dijo estar enamorada de su familia.

Adrián Uribe es víctima del COVID-19

Esta hermosa postal llega días después de que Adrián Uribe anunciara el lamentable fallecimiento de su padre a causa del COVID-19, suceso que lo ha dejado devastado y a quien despidió con un emotivo mensaje en Instagram, el cual acompañó con una fotografía de los últimos momentos que pasaron juntos.

Adrián Uribe reveló que su padre murió a causa del COVID-19.

De igual forma, Adrián Uribe pidió a sus seguidores tener mayor responsabilidad y cuidado para evitar contagios de COVID-19, sobre todo en las personas de mayor edad, quienes son considerados el grupo más vulnerable.

“Desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y que tenemos que tomar consciencia, porque todavía hay gente que no se lo toma en serio y siempre quienes la pagan son los más vulnerables”, declaró el comediante que da vida a "El Vitor" desde su cuenta de Instagram.

Fotografías: Instagram