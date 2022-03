Adrián Uribe confiesa que fue contratado por narcos a base de engaños

El conductor y comediante Adrián Uribe se sinceró y habló por primera vez de la ocasión en la que brindó un show privado para narcotraficantes, en el cual confesó, se dio cuenta que su vida quizá estaba en peligro.

Fue durante un episodio del podcast La Cotorrisa, en donde el actor mexicano reveló la vez que sintió que su vida corría riesgo por su trabajo tras ser contratado para una fiesta del cual sólo sabía que era para unos “empresarios”.

Sin embargo, el comediante conocido por sus personajes como ‘El Vítor’, ‘Carmelo’ y ‘Poncho Aurelio’ confesó que no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta que no se trataba de empresarios. Además, el actor que actualmente se encuentra de gira con el ‘ChavoRucos Tour’ confesó que fue recogido por un chofer armado.

Adrián Uribe trabajó para narcos

El comediante confesó que su vida estuvo en riesgo.

El nacido en la Ciudad de México señaló que tras ser contratado le dijeron que pasarían a recogerlo a la caseta de Cuernavaca. “Veo que me mandan un chofer armado, yo dije: ‘Qué buena onda que me estén cuidando”, recordó.

Pero fue al llegar al recinto en donde sería la fiesta en donde encontró a más personas con armas largas. “Llego a una hacienda y empecé a ver a personas con armas largas… y aquí estoy vivo. Ahora sí que hice un show privado, pero de mi libertad”, dijo entre risas el mexicano.

Uribe aseguró que empezó a sentir nervios y miedo. Quería que su show saliera bien, no cometer errores, pues reconoció a un capo importante en el evento para el cual fue contratado.

“Había más gente en la parte de arriba, que abajo, eran 30 personas que me estaban viendo, y resulta que era un empresario, pero yo no pregunté qué tipo de producto vendía. De repente me dicen: ‘Ya va a llegar el patrón’ y pues sí, resulta que era uno de los top, y dije: ‘Madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí?’, pero no puedes decir que no”, recordó el actor que interpreta a ‘El Vítor’.

¿Cuántos años tiene Adrián Uribe?

El comediante actualmente tiene 49 años de edad

El actor, conductor y comediante mexicano nació el 8 de septiembre de 1972 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 49 años de edad. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Adrián Uribe reveló sus planes crear una Televisora tras perder exclusividad en Televisa.

