Adrián Uribe confiesa haber hablado con Dios y esto fue lo que le dijo

Olvidándose de la criticas Adrián Uribe compartió su experiencia de vida cuando se encontraba luchando entre la vida y la muerte, debido a una oclusión intestinal que lo mantuvo internado en el hospital por cuatro semanas.

El actor y comediante confesó que durante su delirio habló con Dios y esto fue lo que le dijo:

"Definitivamente tuve un encuentro con Dios. Fue una cosa muy hermosa dentro de lo fuerte que estaba viviendo… Me dijo que no perdiera la fe, que nunca dejara de creer en él, que él me iba a sacar adelante y así lo hizo", afirmó Adrián Uribe.

Su revelación la describe como un espectro de luz con forma, fue lo que observó mientras vivía un intenso duelo. A casi dos meses de haber superado la prueba, el comediante compartió ese encuentro, despreocupándose de las posibles críticas.

"Lo vi, vi su cara, su cuerpo, su presencia, fue algo hermoso, de verdad. Creo que valió la pena todo lo fuerte que yo viví nada más por ese momento tan hermoso... Si lo digo, seguramente dirán que eran los efectos de la anestesia y de todas las medicinas, pero sí tuve un encuentro muy lindo", expresó.

Adrián Uribe comentó que el haber regresado de la muerte le ayudó a reflexionar sobre el verdadero valor de la vida.

"Cuando te sientes vulnerable en una cama de hospital, un mes hospitalizado, terapia intensiva, te sientes solo, lo fuerte que uno siempre se siente en viajes o de gira, ahí te das cuenta que sin salud no somos nada", sostuvo.

Paralelo a su recuperación, Uribe empezó a retomar, poco a poco, su vida profesional.

"Me siento muy bien, afortunadamente cada día mejor".

Tras aceptar la invitación de la producción Me Caigo de Risa, actualmente se encuentra preparándose para participar en el programa que se transmitirá el próximo 1 de agosto a las 20:00 horas, por el Canal 5.