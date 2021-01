Adrián Uribe confiesa entre lagrimas que su padre murió por culpa del COVID-19

El pasado 4 de enero te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Adrián Uribe anunciaba la lamentable noticia de la muerte de su padre con una fotografía de los últimos momentos que compartió con él, la cual iba acompañada con un emotivo mensaje de despedida.

Hasta ese entonces, Adrián Uribe no había revelado las causas del fallecimiento de su padre, pero hoy recurrió a las redes sociales para confesar entre lágrimas que su progenitor se ha convertido en una víctima más de la actual pandemia del coronavirus.

"Mi padre estaba bien y sano, a pesar de que tenía 77 años era un hombre entero; pero su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad. En una semana se fue; así de cruel, así de letal es esta enfermedad", dijo el actor y comediante con la voz entrecortada.

El padre de Adrián Uribe pierde la vida a causa del COVID-19.

Adrián Uribe pide cuidarse del COVID-19

De igual forma, el actor, quien saltó a la fama por dar vida a “El Vitor”, aseguró que uno se da cuenta de lo peligroso que es el contagio del COVID-19 y toma consciencia hasta que la enfermedad llega a cobrarse la vida de los seres queridos, en especial de los más vulnerables.

"Desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y que tenemos que tomar consciencia, porque todavía hay gente que no se lo toma en serio y siempre quienes la pagan son los más vulnerables", añadió Adrián Uribe.

Por último, el comediante pidió a sus seguidores continuar respetando la medidas sanitarias y quedarse en casa, esto con la finalidad de evitar contagios y no sufrir el dolor que representa perder a un familiar por culpa del COVID-19, sobre todo el de los adultos mayores.

"Les pido que se cuiden, que nos sigamos cuidando. Que cuidemos nuestras vidas y las vidas de nuestros padres, de nuestros abuelos. No me gustaría que estuvieran viviendo lo que vive nuestra familia", fue la petición de Adrián Uribe, quien también agradeció todas las muestras de cariño recibidas en los últimos días.

Tras convertirse en padre de una adorable niña junto a Thuany Martins, Adrián Uribe sufre dolorosa perdida.

La noticia de la muerte de su padre provoca un gran dolor en el comediante, quien recientemente celebró la llegada de la pequeña Emily a su vida y a la de su pareja Thuany Martins, con quien se comprometió a finales de septiembre del año pasado durante una romántica velada que presumió en sus redes sociales.

