Adrían Uribe confiesa cuántos rounds aguanta en la cama

El comediante Adrían Uribe, es uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana, pues su papel como “El Vitor”, ha dejado al descubierto su enorme talento en el escenario, asimismo su humor es incomparable y muy admirable, pues esta fue su arma secreta para enamorar a su actual esposa, la influencer brasileña, Thuany Martins, con quién ya tiene una hija.

En ese contexto, y muy al estilo de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, la pareja del también actor, es 19 años menor que él, razón que ha traído algunas complicaciones, especialmente en el delicioso, pues fue él mismo, quién comentó cuántos rounds aguanta en la cama.

Todas estás y más declaraciones, fueron externadas en el programa conducido por Karla Díaz, en su famoso canal de YouTube, ‘Pinky Promise’, pues entre risas compartió detalles sobre su vida íntima.

Adrián Uribe cuenta su vida íntima

Adrían Uribe es 19 años mayor que su esposa

Y es que la diferencia de edades, ha supuesto una infinidad de cosas nuevas para ambos, pues aunque no es una limitación, muchas veces esto puede ocasionar algunos problemillas, pues el comediante aseguró que es su responsabilidad ''echarle ganas'' pues su pareja, al ser joven y además brasileña, tiene mucha energía que ofrecer: ''Ella Samba, Samba y yo aquí con un jarabe tapatío'', actuó bromeando.

Pero ya sabemos, que Karla no se queda con las ganas de saber todo y le preguntó directamente, al también cantante, sobre su rendimiento en la cama, a lo que él contestó lo siguiente.

Al respecto y sin tapujos, el actor mencionó e interpretó un chiste con sus manos, donde levantó seis dedos: ''yo soy como el chiste, así de seis no, uno pero despacito''.

Te puede interesar: Adrián Uribe asegura que se encuentra viviendo la mejor etapa de su vida

Comentarios en la red

Adrian Uribe relata como es su vida íntima

Aunque no se sabe, si es la mera verdad, o son puros cuentos, internautas no dudaron en comentar sobre las fuertes declaraciones del intérprete de ‘Poncho Aurelio’ y comentaron que muchas veces son los jóvenes quienes no tienen ganas de hacer el acto: ''Mi esposo me lleva 18 años y créame, a veces soy yo quien no quiere'', por otro lado, muchos celebraron la honestidad de Adrián: ''Hasta que escucho a un hombre sincero, me encanta'', informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram