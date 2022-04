Adrián Uribe asegura que Televisa no le quitó la exclusividad

Después de que Adrián Uribe causó controversia por hacer pública su nueva relación laboral con Televisa, ahora el actor y conductor reveló detalles acerca de cómo fue que sucedieron los hechos.

El actor de 49 años participó en el primer capítulo del nuevo ciclo de contenido de Star+, donde junto a su amigo Adal Ramones habló de temas personales como la violencia que su padre ejerció contra su mamá cuando era niño y la grave problemática de salud que enfrentó en 2018.

"Parecía que todo estaba muy bien en mi vida, yo deportista, abdomen marcado y de repente un dolor de estómago, acabe en el hospital y me hacen un estudio y resulta que una malla que me puse hace 15 años de una hernia umbilical que me salió en 'Bailando por un sueño", relató.

Adrián Uribe rompe co Televisa

En marzo del 2022, cuando habló públicamente de la rescisión de su contrato de exclusividad con Televisa, se dijo que el motivo fue que el conductor había terminado de pagar una deuda millonaria que la empresa pagó cuando él estuvo en el hospital, aunque él nunca lo afirmó.

Sin embargo, esta vez sí contó acerca del apoyo laboral que recibió, sobre todo del presidente de la televisora. "Emilio Azcárraga, que es un tipazo, tuve una anécdota muy linda que cuando yo estuve en el hospital él fue y pidió ir personalmente a verme", contó.

"Se me hizo un detalle muy lindo porque es Azcárraga, pudo haber mandado unas flores, pero él fue y se me hizo un detalle muy lindo", agregó sobre el dueño de la televisora a la que perteneció por más de 20 años.

Adrián Uribe también dejó claro que fue su decisión la de terminar su relación exclusiva con la empresa para poder participar en otras productoras libremente. "A mí no me quitaron la exclusividad, la empresa quería firmarme, mi contrato se venció porque yo firmé 6 años.

Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", afirmó Adrián, quien además asegura que no se arrepiente de su decisión.

