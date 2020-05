Adrián Uribe anunció nuevo INTEGRANTE en su familia ¡Conoce los detalles!

Adrián Uribe es un famoso actor y comediante mexicano que recientemente ha llamado la atención de sus fans al dar a conocer que dentro de poco tiempo tendrá un nuevo integrante en la familia que comparte con la la modelo Thuany Martins.

Resulta que este domingo, el famoso intérprete de "Vítor" y "Poncho Aurelio" compartió en su cuenta de Instagram una foto y un mensaje para hacer el anuncio: “Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo! #GraciasDios#bebeencamino”.

Por lo que se puede ver en la fotografía, Uribe posó besando el vientre de su novia, quien es 19 años menor que él, mientras que Thuany compartió la misma fotografía con el mensaje:

“Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. ¡Soy afortunada por tenerte en mi vida ! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3 ! Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”.

Fue entonces que a través de un hashtag que escribió, la modelo informó que tiene 18 semanas de embarazo, hay que recordar también que Adrián Uribe ya es padre de un joven llamado Gael, a quien tuvo durante su matrimonio con Karla Pineda.

El romance de Adrián Uribe y la modelo Thuany Martins.

Hay que recordar que fue septiembre del año pasado se supo que Adrián Uribe estaba estrenando romance con la modelo de origen brasileño, a quien conoció en el programa 100 mexicanos dijieron, en donde ella era la encargada de girar la ruleta, que de acuerdo con la revista TV Notas, para ese momento la pareja ya llevaba saliendo unos treses meses, pero solo semanas antes se hicieron novios de manera formal.

Tal parece que después de haber tenido una nueva ruptura con Marimar Vega, Uribe estaba tratando de sanar su corazón y en medio del proceso comenzó a salir con la modelo, quien llegó a México hace siete años, por lo que poco después de estar saliendo, Adrián Uribe hizo público el romance a través de un post en Instagram en donde escribió: “Y de repente llegaste a mi vida y todo cambió!”.