Adrián Rubio confirma en redes sociales que dió positivo a COVID-19

El actor Adrián Rubio anunció en sus redes sociales que al igual que muchos de sus colegas de la televisión, él también ha dado positivo a COVID-19. Fue en sus Historias de Instagram que el también modelo reveló que se había contagiado del virus.

Además, Adrián mencionó que no tiene ningún síntoma hasta el momento, pero su prueba salió positiva por lo que deberá permanecer en casa. “Oiga con la noticia que el viernes me realice una prueba Covid y esta salió positiva la verdad es que no he presentado ningún síntoma me siento bastante bien”, explicó el famoso.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, hace poco Adrián Rubio y su esposa, Mariazel ganaron el reality show Inseparables en su edición 2021 a través de Televisa, con lo que demostraron que son una pareja muy unida.

Adrián Rubio tendrá que estar alejado de Mariazel y su hija

Rubio informó que se encuentra bien a pesar de tener el virus/Foto: Instagram

En su publicación, el esposo de Mariazel informó que tendrá que mantenerse en aislamiento, por lo que por unos días estará separado de la conductora y de su hija Laia para no contagiarlas:

“Estoy aislado de mi familia no he salido a la calle si algunos de ustedes están pasando por algo similar les recomiendo paciencia y espero que se recuperen pronto”, declaró el actor.

Sin duda Adrián Rubio de 44 años de edad si tiene buenos ánimos y es que al finalizar la historia le pidió a su esposa un vaso con agua: “Zel si estás viendo este mensaje por favor me podrías traer un vaso con agua. Saludos y seguimos con cuidado”.

Mariazel no se ha contagiado de COVID-19

La pareja tendrá que estar separada por unos días/Foto: Televisa

Por ahora, la conductora de Televisa, Mariazel de 41 años aún no se ha contagiado del padecimiento; sin embargo, en sus historias de Instagram también compartió lo mucho que extraña a su esposo Adrián Rubio ahora que está alejado de ella.

