Adrián Marcelo confirma pelea contra Poncho De Nigris

Adrián Marcelo confirma pelea contra Poncha De Nigris

El polémico comunicador Adrián Marcelo, habló sobre la posibilidad de tener una pelea con Poncho De Nigris, por lo que aseguró que está más que dispuesto, ha descargar toda su ira contra el ex participante de “Big Brother”, no obstante puso sus condiciones, para que este épico encuentro sea un hecho.

Fue en un capítulo del podcast de Ryan Hoffman, en donde habló del tema, pues fue cuestionado sobre la rivalidad que existe entre ambos regios y si es verdad que, desea agarrase a golpes con De Nigris.

En ese contexto, Adrián resaltó que no es el único que tiene el deseo de golpearlo, pues asegura que hay más de uno que desearía ponerlo en su lugar.

“Yo creo que fácil rebasa el millón de personas que quisieran ver a Poncho De Nigris ser golpeado”, añadió.

Hartazgo contra De Nigris

Durante su entrevista, señaló que la pelea es “un tema de hartazgo e industria”, ya que existe una gama de internautas que “ya vomitó a Poncho”, aspecto por el cual él irá al encontronazo a “representarlos a ellos” y que esta será "su graduación".

Con respecto a sus condiciones, resaltó que buscará “firmar un contrato” para así poder llevar a cabo la pelea, pues el comediante dijo que “no me voy a poner a entrenar y organizar una pelea y que tres días antes este w*y me diga ‘no me subo’… No hay lugar en el que me digan ‘¿qué ped*, le vas a partir en su madr* a Poncho, si o no?”.

Contrato previo

Busca ajustar cuentas con De Nigris

Finalmente, el creador de contenido explicó por qué inició esta discusión y aseguró que todo el asunto comenzó desde que sacaron a Poncho del programa que hacía en ‘Multimedios’ y dejaron como conductores principales a él y su compañero, Enrique Mayagoitia.

Aunque, no se sabe si esta entrevista fue grabada, antes de que De Nigris propusiera la pelea al creador de contenidos, el creador de contenidos, dejó en claro que requiere de un contrato previo el ajuste de cuentas, asimismo no se ofrecieron más detalles, informó La Verdad Noticias.

