Adrián Cue abandona Enamorándonos por un grave problema de salud

Enamorándonos da la despedida a Adrián Cue en un emotivo episodio, pues el conductor de Tv Azteca debe enfocarse en una completa recuperación de su salud tras una mala cirugía plástica en su nariz, misma que pareció haber mejorado tras una nueva operación en los últimos meses pero recientemente su estado se complicó.

Adrián Cue en llanto anuncia su salida de Enamorándonos

El viernes 21 de febrero Adrián Cué anunció que dejaría el famoso programa de Tv Azteca “Enamorándonos” por varias razones sobre una terrible rinoplastía, cirugía que no solo le dio problemas a largo plazo para respirar y con nada de sensibilidad en la nariz, sino un grave padecimiento de “necrosis”, siendo una muerte de tejidos en su rostro.

Adrían Cue de Enamorándonos también destacó que necesitará varios meses de recuperación tras el reciente arreglo que tuvo que hacerle a su nariz debido a una mala cirugía plástica que se realizó hace 15 años, “fue un completo desastre, metatrilato, un polímero que con los años descubrieron se incrusta en el tejido y generó necrosis”, dijo el conductor.

¿Cuándo se complicó su estado de salud?

Según información de TVNotas, el conductor Adrián Cue se sometió en diciembre a una nueva operación para intentar remediar su fatal rinoplastía, pero con el riesgo de ser una intervención complicada, difícil y con miedo de que le lastimen aún más su nariz si no se hace con cuidado, por lo que debió dejar Enamorándonos.

“...me está atendiendo un gran cirujano, la cirugía salió bien, el problema ha sido la recuperación, al parecer mi cuerpo está haciendo reacción y las últimas semanas expulsé dos de los injertos y hay una bacteria que contamina todo por dentro”, destacó Adrián Cue en Enamorándonos.

Según el conductor de Tv Azteca, esta cirugía debió detener la infección, junto con varios implantes para direccionar correctamente su nariz. Aunque lo primordial sería encontrar la bacteria que está causando que su cuerpo rechace los implantes.

“..no sabemos si es una reacción de mi cuerpo o si son los materiales quirúrgicos que se usan, entonces me he estado sometiendo a algunos análisis, me hicieron un cultivo porque todo el tiempo tengo una secreción. Seguramente tendré que estar hospitalizado o en casa canalizado y esperar que mi organismo reaccione bien y que el proceso no se complique más”, comentó Adrián Cue.

