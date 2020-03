Adorable COSPLAY de Reimi Sugimoto, personaje del anime JoJo's Bizarre Adventure

Reimi Sugimoto es uno de los personajes femeninos del anime JoJo's Bizarre Adventure, el cual fue creado por el mangaka Hirohiko Araki, nos presenta una personalidad femenina dentro de una serie de acción, aventura y fantasía que ha sacado suspiros a los seguidores de la historia al igual de inspirar en el mundo cosplay en Instagram.

El cosplay de Reimi Sugimoto

El personaje femenino de fue JoJo's Bizarre Adventure traído a la vida real gracias a la influencer Anong, quien supera los 18.9 mil seguidores en su cuenta de Instagram presumiendo gran variedad de cosplays de famosas series anime como Boku no Hero Academia, Kimestu no Yaiba, Madoka Magica, Evangelion, Kakegurui y Re: Zero.

Ahora se llevó gran cantidad de reacciones por parte de sus más fieles seguidores, al lucir un adorable cosplay de Reimi Sugimoto, cuyos pupilentes color rosado, cabello e inconfundible vestimenta, son recreados por Anong, siendo un trabajo detallado que logró mostrar los rasgos más característicos del personaje femenino.

Según información de Anime Sugoi, el anime de JoJo’s Bizarre Adventure dominó en la revista Shūkan Shōnen Jump desde 1987, siguiendo en la revista Ultra Jump desde el año 2005 y presentando una sinopsis cargada de mucha acción:

Te puede interesar: Kimetsu no Yaiba: Genial COSPLAY de la “Mamá Araña” (FOTOS)

“En la Gran Bretaña de finales del siglo XIX, el joven Jonathan Joestar conoce a su nuevo hermano adoptivo, Dio Brando, quien únicamente quiere usurparle el puesto de heredero de la familia Joestar a Jonathan... Junto a su maestro del Hamon Will A. Zeppeli y a un matón callejero llamado Robert E.O. Speedwagon, Jonathan deberá detener y destruir a Dio ahora que su objetivo es dominar a todo el mundo”, siendo una parte del marco argumental de la historia.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana