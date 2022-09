Admiradora pide a Chayanne que ya no se ponga más bótox en el rostro

El puertorriqueño Chayanne recibió recientemente varias críticas por los cambios repentinos que lució en el rostro. Y como te contamos en La Verdad Noticias, a muchos no les ha gustado y han criticado al actor por abusar de los arreglos estéticos.

Estos cambios se vieron en el nuevo vídeo musical del cantante puertorriqueño, ya que su rostro se veía algo hinchado, en especial en la frente y mejillas. Lo que extrañó a sus admiradores y comentaron que no tenía miedo de enfrentar el paso del tiempo y las marcas de la edad.

Pero eso no fue todo, una admiradora también le escribió un mensaje en el que le pide que ya no se inyecte más bótox:

“Te amo mucho, pero ya no te pongas bótox”.

Fan de Chayanne también lo compara con Luis Miguel

Así luce el nuevo rostro de Chayanne.

Chayanne es uno de los galanes en el medio de la música latina que hasta la fecha, el cantante a sus 54 años y con una gran fortuna, sigue siendo uno de los más queridos y deseados por el público femenino. Sin embargo, muchos creen que no requería un arreglo estético en el rostro y ahora que se lo hizo no les ha gustado.

“Espero que no se retoque más… lo bonito de envejecer con naturalidad… Chayanne es todo naturalidad y sencillez… espero no verlo nunca como Luis Miguel… Chayanne no por favor” se lee en otro mensaje.

Te puede interesar: Chayanne provoca pleito entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta

¿Cuál es el último éxito de Chayanne?

El famoso cantante Chayanne tuvo como último sencillo exitoso la canción “Te amo y punto”, sin embargo, tras 4 años de pausa. Aunque ahora está promocionando su nueva canción y próximo videoclip “Como tú y yo”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!