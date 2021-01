¿Adivina qué? Taylor Swift también es una gran fan de Olivia Rodrigo

Un año nuevo siempre trae nuevas estrellas, y aunque el 2021 apenas está fuera de la puerta, una de las voces pop en ascenso del año ya está haciendo grandes olas. Se trata de Olivia Rodrigo, mejor conocida por su reciente participación en High School Musical: The Musical: The Series.

Pero este año ha dejado la pantalla grande en un segundo plano para concentrarse en su carrera musical, lanzando su sencillo debut, "Drivers License". Desde que salió, el video ha acumulado más de 16 millones de visitas en YouTube y le ha valido comparaciones con Taylor Swift.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, este no es el primer proyecto musical de Rodrigo ya que escribió una pista para la banda sonora de High School Musical: The Musical: The Series llamada "All I Want", junto con una coescritura con Joshua Bassett en "Just For A Moment".

Sin embargo, esas canciones están muy en el carril de Disney, mientras que "Drivers License" es una reflexión más madura sobre el desamor. El hecho de que la canción esté resonando tanto en la crítica es también una gran señal de lo que está por venir para Rodrigo.

Taylor Swift se declara fan de Olivia Rodrigo

Porque además de obtener comparaciones con la composición de Taylor Swift, también encontró un fan en la cantante de ‘Evermore’. "Junto a Taylor en la lista de iTunes de EE. UU., estoy en un charco de lágrimas", escribió Rodrigo en Instagram a principios de esta semana.

Unas horas después la intérprete de 'Folklore' respondió: "Digo que es mi bebé y estoy muy orgullosa". Obviamente, lo único que se puede hacer después de un elogio como ese es publicarlo en una plataforma de redes sociales diferente.

thinking about legally changing my name to "Taylor Swifts baby" pic.twitter.com/EDn6xo15kW — Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) January 10, 2021

Así que Rodrigo tomó una captura de pantalla y se dirigió a Twitter escribiendo "Estoy pensando en cambiar mi nombre legalmente a "Bebé de Taylor Swift". Si aún no lo ha escuchado, consulte "Drivers License" arriba.

